Vieri: “Spallettone è perfetto!”

Bobo Vieri a Dazn ha rilasciato alcune dichiarazioni su i principali mister del momento. Ecco quanto rilasciato:

“Quando mi allenavo con un allenatore che ci spaccava durante la settimana stavo da Dio. Sono portato ad allenarmi, con Gasp mi sarei presentato con la sigaretta. Lui, il vecchio Spallettone che ha allenato mio fratello è molto bravo: è un toscano quindi le cose te le dice in faccia, quindi per me è perfetto. Inzaghi ha fatto bene alla Lazio, quest’anno ha vinto e si sta giocando il campionato, ha fatto una buonissima Champions League. Sono molto curioso di sapere dove andrà De Zerbi”.