Montefusco: “Cederei Zielinski e punterei tutto su di lui”

A Tv Luna ha parlato Vincenzo Montefusco, ex allenatore proprio del Napoli, che ha fatto una panoramica del calciomercato azzurro:

“Chi cederei tra Hirving Lozano, Piotr Zielinski e Fabian Ruiz? Se fosse per me, mi priverei sia dello spagnolo che del polacco e punterei tutto su Barak. Non farei altri acquisti in quella zona del campo”.

Francesco Graziani, ex Campione del Mondo con la maglia della nazionale, la pensa in modo diverso: “Se fossi un dirigente del Napoli, cederei Piotr Zielinski e mi terrei invece sia Fabian Ruiz che Hirving Lozano. Il messicano è un po’ discontinuo, ma resta un calciatore importante, in grado di fare la differenza”. Naturalmente tutto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno. De Laurentiis ha infatti dichiarato che tutti i suoi calciatori sono cedibili a patto che arrivino proposte congrue.