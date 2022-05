Martino: “Ecco cosa manca al Napoli che il Milan invece ha”

Il giornalista Carmine Martino ha parlato sulle frequenze della trasmissione Radio Goal.

Ecco le sue parole: “Conferenza di Luciano Spalletti? Per tutto quello che è successo ieri ho avuto il dubbio se si giocasse o no Napoli-Genoa, perché la partita è andata totalmente in secondo piano. Per i liguri tra l’altro è una partita fondamentale, mentre il Napoli non dovrà snobbare la sfida in sè anche perché è l’ultima di Insigne al Maradona. Scudetto sfumato? Il Napoli ha fatto cilecca nel momento più caldo, in quello decisivo della stagione perché gli sono mancate determinazione e cattiveria. Va guardato il Milan di Pioli, che non reputo più forte tecnicamente dal Napoli, dunque è un esempio da prendere. Torno alla determinazione che è la componente che deve essere aggiunta in sede di campagna acquisti, c’è bisogno di calciatori capaci di trasferire la personalità all’intera squadra”.