Il Napoli Femminile non riesce a salvarsi nello scontro salvezza di oggi e retrocede in Serie B. A Cercola fa festa il Pomigliano, che riesce a rimontare in 9 minuti (dal 61′ al 70′) il vantaggio iniziale delle azzurre con Lana Golob alla mezz’ora. Per le pantere vanno a segno Dellaperuta e Banusic con una doppietta: allo stadio Giuseppe Piccolo finisce 1-3.