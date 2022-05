Il Mattino – Addio alla Totti per Insigne, il capitano ha deciso come salutare i suoi tifosi

E’ atteso un momento di grande commozione domani alle 15 allo stadio Maradona di Napoli, quando dinanzi ai circa 50mila spettatori dell’impianto di Fuorigrotta, tutto esaurito per l’occasione, verrà celebrato l’addio al Napoli del capitano, Lorenzo Insigne. Come noto, da giugno l’attaccante passerà al Toronto e i tifosi del Napoli vorranno regalare la degna cornice di pubblico per l’ultimo saluto allo scugnizzo di Frattamaggiore:

Secondo quanto annunciato dall’edizione odierna de Il Mattino, Lorenzo ha organizzato un addio ‘alla Totti’: il Capitano ha preparato un discorso per il finale di gara e dedicherà uno spazio anche ai suoi familiari.