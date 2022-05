Secondo le news che arrivano da Bologna, non ci sarebbe solo Mattias Svanberg nel mirino del Napoli. Come scrive il Corriere di Bologna, anche Jerdy Schouten piace molto agli azzurri. In questi giorni il ds rossoblu Bigon è stato a Londra per discutere dei propri giocatori con i vari club interessati, e pare che sulle tracce del centrocampista olandese ci sia anche il West Ham.