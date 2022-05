Trombetti: “De Laurentiis ha confermato Spalletti, è assurdo pensare che voglia cacciarlo”

Guido Trombetti, ex rettore dell’università Federico II, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“La panchina di Spalletti non è minimamente in discussione, non si può cambiare un tecnico l’anno. In queste ultime settimane ha abbandonato quella calma che si è cucito addosso da un’anno, ora sembra essere tornato lo Spalletti di sempre. Se Spalletti crea le premesse per un cattivo rapporto o per un nervosismo diffuso fa un grande errore, deve mantenere i nervi saldi e dialogare con la stampa che fa solo il suo dovere. Noi qui a Napoli abbiamo una fortuna, qualsiasi cosa accade è colpa di De Laurentiis. Pensare che voglia cacciare Spalletti, inventando una delle sue trame, è assurdo. Bisogna lasciare da parte il chiacchiericcio da bar che circola: Spalletti è stato confermato da De Laurentiis. Insigne? Ci sono dei momenti nella vita in cui le storie finiscono e bisogna prenderne atto. Io mi auguro che il pubblico gli riservì un saluto caloroso. Bisogna pensare subito al domani senza avere rimpianti”.