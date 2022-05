Pronostici della penultima giornata di Serie A

Il prossimo turno di Serie A, la 37^ e penultima giornata di campionato si aprirà con la partita Empoli-Salernitana alle 15. Sarà un agguerrito fine settimana specialmente perché la lotta per lo scudetto continuerà domenica alle 18 quando Milan ospiterà l’Atalanta. Lunedì il programma si chiuderà in serata con Juventus e Lazio. Cosa possiamo aspettarci questo fine settimana, quali sono i prognostici? Cercheremmo di analizzare tutti i mach previsti per la penultima giornata di Serie A. Proviamo a indovinare quali saranno i risultati. Guardando le quote online, i bookmakers italiani ci danno un’idea di come possono andare le cose.

Empoli – Salernitana

Empoli ha perso due punti pareggiando settimana scorsa mentre la Salernitana sta lottando con le unghie e con i denti per sopravvivere. Salernitana gioca senza lo squalificato Bohinen e in dubbio sono anche Ranieri e Coulibaly che dovrebbero saltare la partita per gli infortuni. Per i padroni di casa anche Tonelli, Haas e Marchizza salteranno questo incontro per via degli infortuni. Chi avrà la meglio? Considerando che la Salernitana non ha mai vinto nelle ultime 8 trasferte ad Empoli, perdendo 5-0 l’ultima l’anno scorso in Serie B, siamo propensi a scegliere la Doppia Chance X2.

Udinese – Spezia

L’Udinese è salva al 12° posto in classifica in vista della penultima giornata di campionato ed entreranno in campo con probabile mancanza di motivazione. I bianconeri, invece, sono solo tre punti di vantaggio dagli ultimi tre. Dal momento che anche gli ospiti dovrebbero essere contenti di un punto della partita di sabato, siamo tentati di mettere i nostri soldi in pareggio.

Verona – Torino

Dopo la sconfitta i Verona punta a riprendersi dalla sconfitta contro il Milan e senza dubbio vorranno stupire nell’ultima partita a casa. Faraoni salta la partita per squalifica, mentre tutti Pandur, Dawidowicz e Coppola restano in disparte per infortuni. I torinesi dopo la sconfitta contro il Napoli nell’ultima partita di campionato cercheranno di recuperare. Considerando che entrambe le squadre punteranno alla vittoria, riteniamo che ci sia un grande valore nello scommettere su oltre 2,5 gol.

Roma – Venezia

La Roma punta alla conquista dell’Europa League e non avranno occasione migliore di questa per tornare a vincere. Venezia ha già subito 12 sconfitte in trasferta in questa stagione, motivo in più per cui va considerata la vittoria casalinga.

Bologna – Sassuolo

Bologna ha avuto alti e bassi negli ultimi tempi, ma una cosa è certa, è probabile che manterranno il loro stile più aggressivo di Sassuolo che ha raccolto un solo punto in totale nelle precedenti quattro gare di campionato. Il Sassuolo sarà più difensivo e possiamo scommettere su una partita dinamica con oltre 2,5 gol.

Napoli – Genoa

Dopo la vittoria 1-0 contro Torino, il Napoli punterà a consolidare il terzo posto in classifica. I rossoblù invece, registrano un importantissimo 2-1 sulla Juventus nel fine settimana per mantenere vive le loro speranze di sopravvivenza. Considerando che la trasferta statisticamente non va molto a genio alla squadra Genovese, pensiamo che questa volta vincerà Napoli. Napoli ha vinto più volte contro Genova e ricordiamo bene ancora la sconfitta di 6-0. Tutto sommato, guardando le statistiche non basta avere una squadra motivata, ci sono poche speranze di vincere per i Genoa.

Milan – Atalanta

Milan e Atalanta si affronteranno allo Stadio San Siro domenica alle 18. I rossoneri si avvicinano di un passo alla vittoria dello scudetto grazie al 3-1 sul Verona. Il Milan ma dovrà farlo senza il difensore della Danimarca Kjaer, unico assente in casa. Atalanta invece cercherà di a ottenere un posto nelle competizioni europee e dato il loro potenziale in attacco entrambe le squadre, possiamo prevedere che entrambe le squadre segneranno.

Cagliari – Inter

Abbiamo davanti due squadre con ambizioni completamente diverse nel finale di stagione. I rossoblù stanno lottando duramente per la sopravvivenza del campionato, mentre i nerazzurri cercheranno di vincere per mantenere le speranze per lo Scudetto ancora vive. Il Cagliari ha mostrato carattere ed è in programma un incontro energico, ma siamo tentati di puntare sugli ospiti che inseguono lo scudetto.

Sampdoria – Fiorentina

La Fiorentina punterà alla conquista dell’Europa League quando affronterà la Sampdoria. I viola avevano un disperato bisogno di una vittoria contro la Roma, e sono riusciti a ottenerla rinnovando la fiducia dopo 3 sconfitte ritrovato la necessaria fiducia, va considerata la vittoria in trasferta.

Juventus – Lazio

Ci saranno fuochi d’artificio quando Juventus e Lazio si sfideranno. I bianconeri puntano a fare ammenda per la sconfitta subita settimana scorsa e saranno motivati, ma la Juventus è una vera forza da non sottovalutare in casa. Questo è probabilmente il motivo principale per cui punteremmo sulla vittoria di Dusan Vlahovic e compagni.