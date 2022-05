Il campionato sta per finire e il Napoli ha già centrato l’obiettivo Champions con tre giornate d’anticipo, grazie al tecnico Luciano Spalletti.

Nonostante questo, però, l’allenatore azzurro è stato molto contestato dai tifosi, amareggiati per non aver lottato per lo scudetto fino alla fine. Il club azzurro avrebbe potuto almeno portare la contesa fino all’ultima giornata, ma non ci è riuscito perché ha subito un calo vistoso proprio quando avrebbe dovuto continuare a lottare.

Il presidente De Laurentiis, però, ha deciso di confermare comunque il contratto che lega Spalletti alla squadra, anche perché pagare due allenatori sarebbe dannoso per le casse del club. Se Spalletti non avesse centrato l’obiettivo primario del Napoli, ovvero la Champions, la situazione sarebbe diversa.