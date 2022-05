Attraverso il sito TicketOne.it, rivenditore ufficiale dei biglietti delle gare casalinghe del Napoli, si può notare come la vendita dei biglietti tra i partenopei ed il Genoa stia procedendo a gonfie vele. Esaurite infatti le curve superiori da giorni, così come i distinti e le tribune. Restano disponibili tagliandi per le curve inferiori.

Di seguito i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 30,00

Distinti anello inferiore € 20,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00