Massimo Mauro per un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” ha rilasciato alcune dichiarazioni su Max Allegri, allenatore della Juve:

“Max è un meraviglioso gestore e sa come si vince. Può non piacere per come giocano le sue squadre, in 80 metri di campo, arretrando quando si vuole difendere, ma non si può discutere quando si legge il suo palmares, credo che non esista un allenatore che faccia meno errori nella gestione di un gruppo di valore”.