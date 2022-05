A “Marte Sport Live” Peppe Iannicelli ha commentato la conferenza stampa di Luciano Spalletti pre-Napoli-Genoa: “La storia di Spalletti a Roma, secondo me, si ripeterà a Napoli: il primo anno stellare, poi esonerato dopo due giornate. Io credo che sia ancora il meglio per il Napoli, bisogna che chiarisca con De Laurentiis e cominciare una stagione vincente. Se si resta così non andremo lontano“