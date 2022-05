Galetti: “Osimhen è più probabile che resti al Napoli. Hlozek? Non si può ancora parlare di trattativa”

Rudy Galetti, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

“Si è parlato di Hlozek al Napoli però pare ci siano anche club della Premier League. Sarebbe ideale prenderlo ora da scommessa o in futuro? Sì, soprattutto in questi ultimi periodi, se un giovane va in Premier League, per riprenderlo bisognerebbe attendere che diventi un ‘esubero’. È stato accostato al Napoli ma siamo ancora in una fase esplorativa, non si può parlare di trattativa. Le squadre dovranno muoversi prima quest’estate visto che il campionato inizierà a metà agosto per via della pausa Mondiale, pertanto, devono muoversi prima anche sul calciomercato e molte strategie saranno svelate prima. Osimhen-Premier League: quante possibilità ci sono? C’è questa tentazione della Premier anche se, al momento, non ci sono le condizioni concrete per parlare di contatti avviati o trattativa. Si parla di offerte da oltre cento milioni di euro. Ad oggi è più probabile che resti a Napoli anche se, ovviamente, è molto cercato dalle squadre top però non c’è ancora niente di concreto. Le squadre principalmente interessate sono Manchester United, Arsenal e Newcastle”.

“Koulibaly? Non lo vedo proprio lontano da Napoli. Ama la città, il club, e non penso che ci possano essere tentazioni per lui”.