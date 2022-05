Questa mattina, il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis nei confronti del Napoli e di Luciano Spalletti.

Il presidente del club azzurro, di recente, ha dichiarato che l’obiettivo di questa stagione era il ritorno il Champions League e che il desiderio scudetto è arrivato solamente strada facendo. Oltre a questo ha parlato del tecnico azzurro definendolo come un allenatore formidabile e un uomo serio, aggiungendo di aver fatto centro sulla sua scelta come tecnico.

Ecco le sue parole: “Spalletti è un allenatore formidabile e un uomo serio, anche questa volta ho fatto centro. Qui non ha ancora una casa, vive in albergo: è lui che prima deve sentirsi Partenope nella testa e nell’anima, poi non ne potrà più fare a meno. Ha un contratto di due anni che posso portare a tre: lasciamolo lavorare e ambientare.”