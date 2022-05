TMW – Napoli-Genoa, le probabili formazioni dell’ultima al Maradona di Lorenzo Insigne!

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto sulle probabili formazioni di Napoli-Genoa! La sfida avrà un fascino particolare, per gli ospiti è fondamentale far punti per credere ancora nella corsa salvezza. Gli azzurri invece si preparano a salutare al Maradona, nel migliore dei modi, Lorenzo Insigne. Per il capitano sarà l’ultima partita in casa e vorrà sicuramente lasciare il segno dinanzi alla sua gente. Per Spalletti un unico dubbio a centrocampo, verrà poi confermata la stessa formazione delle ultime settimane:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa o Lobotka; Insigne, Mertens, Lozano, Osimhen.