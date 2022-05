Dopo la finale di Coppa Italia vinta ieri dall’Inter contro la Juventus, il commentatore sportivo Mario Sconcerti ha fatto le sue considerazioni sulla partita. Il giornalista ha parlato anche del rendimento dei bianconeri negli ultimi anni, facendo notare come sia stato messo in difficoltà solo dal Napoli di Sarri.

Ecco le sue parole:

“La Juventus è una squadra che non ha gioco. Sono tutti giocatori che hanno una grande stima di se stessi e non giocano da squadra. Penso che questo atteggiamento sia stato dato da una troppa facilità di vittoria degli ultimi anni, messo in pericolo solo una volta dal Napoli di Sarri”.