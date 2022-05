Anche Massimo Paganin è intervenuto nella trasmissione Radio Gol di Radio KissKiss, la radio ufficiale del Napoli.

L’ex calciatore ha dichiarato: “Non vedo perché cambiare Spalletti, solo in Italia è usanza cambiare di continuo. Bisogna capire cosa si è sbagliato durante la stagione e riparte al meglio in vista del prossimo anno. Osimhen non segna molto, ma consente al Napoli di giocare in un modo che mette in difficoltà le altre squadre.”