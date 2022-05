Secondo quanto riportato dal quotidiano Il secolo XIX, Luigi Nasca potrebbe essere fermato dall’Aia in via definitiva. All’arbitro potrebbe essere stato fatale l’errore commesso al Var in Spezia-Lazio 3-4, dove è stato concesso un gol in fuorigioco di Francesco Acerbi, anche dopo la revisione. In sostituzione potrebbero arrivare dei nuovi colleghi iscritti come “varisti”.