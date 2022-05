CdS – Al Napoli piace il giovane Hlozek. I numeri che hanno stregato la dirigenza azzurra

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, uno dei calciatori maggiormente osservati dalla dirigenza azzurra per rinforzare l’attacco per la prossima stagione è Adam Hlozek, diciannovenne in forza allo Sparta Praga e già nel giro della nazionale ceca. Sempre la testata, ha presentato il suo bottino stagionale, condito da 10 gol ma soprattutto da 15 assist nel corso di questa stagione, che ne esaltano le abilità nella rifinitura. Numeri che non lasciano al caso, e che hanno spinto gli azzurri a farsi sentire.