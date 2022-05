Paolo Cannavaro, ex calciatore e capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha toccato principalmente il tema dell’addio di Insigne:

“Nel 2007 ricordo che Lorenzo nelle giovanili fece una partita contro quelli di noi in prima squadra. Rimasi impressionato dal suo talento, giocava palla a terra in un modo perfetto. Infatti ricordo che dissi al nostro responsabile dell’area tecnica Peppe Santoro “chi è questo fenomeno” e lui mi rispose “Insigne, uno dei nostri talenti”. Sono sicuro che in Canada si divertirà di più perché il calcio si vive in modo diverso e a Napoli sicuramente c’è chi lo rimpiangerà”.