TMW – Coppa Italia, le probabili formazioni di Juventus-Inter: ci prova Bastoni, Dybala dal 1′

Tuttomercatoweb stila le probabili formazioni della finale di Coppa Italia in programma questa sera tra Inter e Juventus.

Per i bianconeri spazio a Perin e Dybala, sugli esterni pronti Cuadrado e Bernardeschi. Pochi dubbi per Massimiliano Allegri. Pochi dubbi anche per Simone Inzaghi, che ha come unico punto interrogativo la presenza di Bastoni, che proverà a stringere i denti.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi