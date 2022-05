Pres. Napoli Femminile: “Ho provato più volte ad ottenere una collaborazione con ADL. Sulla finale salvezza…”

Raffaele Carlino, presidente del Napoli Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo in vista della finale salvezza. Queste le sue parole:

“Dispiace che una tra noi e il Pomigliano dovrà retrocedere, ma almeno ne resterà una in Serie A. In estate sbagliammo molto, soprattutto in termini di acquisti; poi a dicembre ci siamo rifatti ma in attacco siamo rimasti sterili. Lo staff sta facendo i miracoli per ottenere la salvezza, sabato ci giochiamo un’intera stagione. Il professionismo è un’ottima notizia ma noi piccole società siamo poco tutelati”.

“Collaborazione con De Laurentiis? Ci ho provato svariate volte con i figli ma evidentemente a loro il femminile non interessa oppure sono troppo impegnati con la squadra maschile e con il Bari. L’obbligo di avere il femminile per i club di Serie A esiste da tempo, ma riguarda solo il settore giovanile. Fra non molto De Laurentiis resterà uno dei pochi presidenti a non avere il supporto di fondi americani, cinesi o arabi, rischiando di diventare poco competitivo. Se dovesse esserci una collaborazione sarei l’uomo più felice del mondo”.