Napoli Femminile, Goldoni: “Lavoriamo con entusiasmo verso la sfida con il Pomigliano, vogliamo salvarci”

Eleonora Goldoni, attaccante del Napoli Femminile, ha parlato a Tuttosport della partita decisiva di questo sabato contro il Pomigliano. Infatti, questa sarà l’ultima giornata di campionato e determinerà matematicamente la retrocessione di una delle due squadre.

“Derby? La squadra è più viva che mai, stiamo lavorando con più entusiasmo perché ci giochiamo la salvezza in casa nostra: se non è entusiasmante una gara come questa! Il Pomigliano è una squadra che si è sempre mostrata molto unita, stimolerà la nostra mentalità combattiva. Campionato? Abbiamo lasciato qualche punto sia nel girone di andata che nel girone di ritorno, ma credo che tutto abbia una ragione. Il calcio insegna che non è mai finita finché non è finita e che tutto può succedere”.