Juve-Inter, il derby d’Italia più importante degli ultimi anni

La finale di Coppa Italia vedrà affrontare Juventus e Inter. Questo derby d’Italia, sicuramente nella top 3 dei più sentiti dello stivale, è decisivo per definire la stagione di entrambe le compagini. L’Inter per lo sprint finale che, in seguito a una vittoria, potrebbe portare le motivazioni necessarie per agguantare il secondo scudetto di fila o abbandonare fisicamente entrambe le competizioni. Per la Juventus, invece, vincere stasera varrebbe tanto per la propria credibilità. Il possibile trionfo di stasera porterebbe la vecchia signora a scrivere il proprio nome sul cartellino dei vincenti di almeno un trofeo stagionale per il 12° anno consecutivo.