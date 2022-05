Prosegue la vendita dei biglietti per il match di domenica tra Napoli e Genoa, partita speciale anche perché l’ultima al Maradona per Lorenzo Insigne.

Proprio per questo motivo – tra gli altri – sono già esauriti i biglietti per diversi settori, tra cui tutti i Distinti e la Curva B superiore. Rimangono pochi posti disponibili in Curva A superiore. Leggermente più alta, invece, la disponibilità nelle Tribune e nelle Curve inferiori.