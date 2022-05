Nicholas Pepè fu strappato al Napoli nell’estate del 2019 dall’Arsenal: i Gunners, però, potrebbero presto dire addio all’esterno che non ha fatto molto bene a Londra.

Infatti, come riportato da Super Deporte, portale andaluso, il Siviglia sarebbe interessato all’ex Lille, che si trasferì in Premier League per una cifra esorbitante ma che adesso ha fatto calare – di tanto – il suo valore.