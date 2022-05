Da Genova – Blessin, sfida speciale con il Napoli: quando il tecnico si innamorò del calcio italiano e di Maradona

Il Secolo XIX parla della sfida tra Napoli e Genoa e di come la vita dell’allenatore dei rossoblu Alexander Blessin si intrecci con gli azzurri.

Infatti, il tecnico tedesco era presente sugli spalti durante Stoccarda-Napoli, gara di ritorno che assegnò poi la Coppa UEFA a Maradona e compagni. Ma la vera curiosità è che Blessin si trovava, per errore, proprio tra la tifoseria azzurra: “Era il Napoli di Maradona, non dimenticherò mai il suo riscaldamento in campo. Palleggiava con ogni parte del corpo e la palla non cadeva mai a terra. Con i napoletani ho temuto cadesse giù tutto, i tifosi cantavano e ballavano, è stata una delle serate più belle e rumorose della mia vita”.

Ora, a distanza di ben 33 anni da quella sera del 1989 – scrive Il Secolo XIX – il Genoa di Blessin ha davanti una gara decisiva proprio nello stadio che porta il nome del Pibe de Oro. Sarà anche l’ultima gara di Lorenzo Insigne a Napoli, ci si aspetta quindi un clima infuocato. Ma il Genoa non sarà solo: in poche ore sono già stati venduti più di 500 tagliandi del settore ospiti.