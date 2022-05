TMW – Proposto un nome nuovo per il centrocampo se parte Fabian! Ecco di chi si tratta

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il portale Fabian Ruiz è sempre più al centro delle ultime voci di mercato in casa Napoli. Il futuro del numero 8 inciderà sicuramente sul prossimo mercato azzurro; con la sua cessione gli azzurri avrebbero la disponibilità di poter agire con più determinazione sul mercato. Nel caso in cui lo spagnolo dovesse essere ceduto, il Napoli avrà l’esigenza di sostituirlo. Nelle ultime settimane è stato proposto al Napoli un talento argentino. Si tratta di Giuliano Galoppo, mezz’ala classe ’99, di proprietà del Banfield. Molto abile negli inserimenti in area di rigore, in questa stagione ha totalizzato 5 reti nella Primera Division.