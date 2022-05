Inter, Inzaghi: “Domani i dettagli faranno la differenza, non mi sarei aspettato due trofei quando ho firmato”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la Supercoppa vinta proprio contro la squadra di Massimiliano Allegri, domani si giocherà la finale di Coppa Italia. Di seguito alcune parole dell’allenatore nerazzurro in conferenza stampa:

“I dettagli faranno la differenza. Essere quo è motivo di grande orgoglio, la partita sarà trasmessa in tutto il mondo, è importantissima. Non ci sono ricette, le finali vanno giocate con corsa, aggressività e determinazione. Juve? Avversario molto forte e di qualità, dovremo dare il 120 per cento per alzare la Coppa. Noi e lo staff sappiamo cosa abbiamo fatto in questo percorso, strada facendo siamo stati molto bravi a fare bene grazie alla squadra, ai ragazzi che ci hanno seguito sempre. Le aspettative su di noi sono per forza di cose cresciute nei mesi. A gennaio abbiamo vinto il primo trofeo, ora avremo questa partita importantissima con la Juve e poi nelle due ultime giornate ci giocheremo lo scudetto. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro grazie a società, squadra e tifosi. L’8 luglio non mi sarei aspettato tutto questo”.