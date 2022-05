Inter, Handanovic: “Domani sarà molto combattuta, vogliamo giocare con l’entusiasmo degli ultimi mesi”

Samir Handanovic, capitano dell’Inter, ha parlato anche lui in conferenza stampa in vista della finale di Coppa Italia di domani sera:

“La partita con la Juve è molto sentita da entrambe le parti. E’ un Derby d’Italia che, per di più, consegna un titolo. E’ una finale che può dare tanto e lo sappiamo. Noi l’affronteremo con l’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinti in questi ultimi due mesi, consapevoli dell’importanza della sfida. Mi aspetto una Juve come sempre: tosta, specie quando gioca contro l’Inter. Non conta momento favorevole o sfavorevole, la partita farà storia a sé: sarà un match difficilissimo“