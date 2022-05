Il Mattino – Spalletti-ADL ancora insieme fino al 2023! Le ultime

L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio al Napoli analizzando le parole di Aurelio De Laurentiis intervenuto ieri in conferenza a Palazzo San Giacomo. Il patron azzurro ha parlato del suo rapporto con l’allenatore Luciano Spalletti. Questo quanto evidenziato dal quotidiano:

“L’impressione è che la questione non si pone per quest’anno, non sono indizi di alcun tipo. Ma iniziano già le grandi manovre in vista dell’eventuale rinnovo del 2023. Riflessioni, insomma, da fare non ce ne sono. Almeno sotto il punto di vista di De Laurentiis. Spalletti allenerà il Napoli anche la prossima stagione”.