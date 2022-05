Il Mattino – Ghoulam andrà via a fine stagione. Qualche club interessato all’algerino

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano Faouzi Ghoulam si avvia a chiudere la sua difficile carriera con il Napoli, domenica contro il Genoa sarà l’ultima gara al Maradona con la maglia azzurra. Gli infortuni non gli hanno dato tregua. Il terzino algerino e il suo agente Mendes si stanno guardando intorno per cercare una nuova squadre. Tra queste ci sarebbe anche una squadra italiana (della quale non viene menzionata il nome) che si sarebbe fatta avanti per chiedere informazioni sul calciatore.