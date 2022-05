Gazzetta – Spalletti ha chiesto il rinnovo di Ospina, ma non è ancora arrivato

La Gazzetta dello Sport torna a parlare del Napoli. Il quotidiano oggi in edicola scrive a proposito del rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato dal quotidiano, i due avrebbero opinioni differenti sul futuro della squadra azzurra. Ci sono diversi punti di vista differenti come le scelte di mercato, il futuro di Dries Mertens e quello di David Ospina.

“Perché il binomio Napoli-Spalletti potrà regalare soddisfazioni alla piazza se ci sarà chiarezza dei rapporti fra i due protagonisti, al di là di quanto appare all’esterno. Un esempio? Le scelte di mercato. Il tecnico ha mostrato di non avere gran feeling con Mertens e il presidente invece è andato addirittura a casa del belga, per parlare anche di rinnovo. Rinnovo che l’allenatore ha chiesto per il portiere Ospina, ma ancora non è arrivato”. Si legge sul quotidiano.