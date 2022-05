Ferrario: “Al Napoli ha avuto la sfortuna di non avere una figura di carattere nello spogliatoio”

A Radio Marte è intervenuto l’ex difensore azzurro Moreno Ferrario che ha parlato di cosa è mancato al Napoli quest’anno. Ecco quanto detto:

“Io non vivo più Napoli, però, ho l’impressione che questi calciatori siano bravissimi ma non hanno carattere perché non è possibile arrivare a 2/3 partite dalla fine e avere questo crollo. Nel nostro spogliatoio in quei momenti c’era uno come Beppe Bruscolotti che faceva la differenza. Al Napoli è mancata una figura come Beppe. Uno come Bruscolotti non ha mai visto la nazionale, questo ti fa capire quanto era bello il calcio italiano a quei tempi”.