CdS – Napoli si prepara a salutare Insigne, contro il Genoa l’ultima partita al Maradona

Lorenzo Insigne domenica giocherà la sua ultima partita nello stadio che lo ha visto crescere e diventare un grande. Contro il Genoa disputerà la sua ultima gara al Maradona, il tempio del calcio di Fuorigrotta.

La società azzurra sta preparando una serie di iniziative per celebrare il capitano e salutarlo nel migliore dei modi. Secondo il Corriere dello Sport potrebbero esserci più di una sorpresa per il numero 24 che dirà addio ai suoi tifosi prima della partita contro lo Spezia, di domenica 22: l’ultimo match con la maglia azzurra. L’appuntamento per omaggiare e salutare lo scugnizzo di Napoli è domenica 15 maggio alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.