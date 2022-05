CdS – Napoli, si pensa alla prossima stagione: nuovo nome per l’attacco

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli. Il quotidiano, oggi in edicola si concentra sulle possibili mosse di mercato della squadra partenopea in vista della prossima stagione. Il patron azzurro ha chiarito più volte che “nessuno è incedibile” e che quindi, con un’offerta vantaggiosa, anche i big potrebbero lasciare Napoli. Tra questi c’è anche Victor Osimhen. In caso di sua partenza la società ha in mente già il sostituto: Gianluca Scamacca del Sassuolo.

“In attacco, se dovesse andare via Osimhen, ci sarebbe Gianluca Scamacca in pole position, pure lui 23enne; e in difesa, dovendo comprare un centrale – perché di fatto Kostas Manolas andrà sostituito e con un profilo che dia garanzie – ci sarebbe Ostigard del Genoa, ma proprietà Brighton, che a novembre «eguaglierà» Scamacca”. Si legge sul quotidiano.