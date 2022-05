CdS – Il Napoli se salta Olivera virerà su Parisi! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano non è più un mistero il fatto che il Napoli ed il Getafe siano in trattativa da tempo per il cartellino di Mathias Olivera. Il calciatore uruguaiano è seguito da tempo dal club azzurro. Sembra essere in cima alla lista dei desideri stilata da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per rinforzare la fascia sinistra del campo. La trattativa per portare Olivera all’ombra del Vesuvio sembra essere destinata ad andare in porto, però nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato. Infatti, anche in passato il club azzurro aveva praticamente chiuso delle trattative per dei calciatori, ma tutto è sfumato al fotofinish. A causa di questo, De Laurentiis è corso ai ripari. Infatti, il patron azzurro avrebbe pronto un asso nella manica che porta il nome di Fabiano Parisi. I buoni rapporti tra il presidente dell’Empoli e ADL faciliterebbero la buona riuscita dell’operazione.