L’agente di Alessio Zerbin, talento del Napoli in prestito al Frosinone, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito.

“Futuro? Per Alessio è arrivato il momento di raccogliere i frutti di tre anni di C e un anno di B. Ora vogliamo la Serie A, se il Napoli ci dà gli spiragli che noi sogniamo di avere saremmo felicissimi, altrimenti cercheremo qualcos’altro di buono. Per Alessio tutto può solo che andare bene o benissimo visto ciò che ha fatto”.