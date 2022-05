Verona, Tameze lascia dei dubbi: “Futuro? Non so se sarà qui”

Il centrocampista del Verona Adrien Tameze ha parlato del suo futuro ieri, al termine della gara persa contro il Milan. Il calciatore ex Atalanta è seguito dal Napoli già da tempo, e potrebbe essere un obiettivo anche nella prossima sessione di mercato.

“Sconfitta? Dispiace, abbiamo fatto una buona gara. Con Tudor mi trovo bene, poi provo sempre a dare il massimo. Futuro? Non so se resterò qui, la scorsa estate rimanere fu la decisione migliore, ma non posso promettere che andrà così anche per la prossima”. Lo riporta L’Arena.