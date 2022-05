Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, appena promosso in Serie A, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: “L’Italia, sul piano calcistico, è evidentemente in difficoltà. Ormai non esiste una scuola per formare dirigenti sportivi adatti: in questo momento non c’è un progetto serio, ma i dirigenti improvvisano”.