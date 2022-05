SKY – Juve su Pogba: a certe condizioni potrebbe tornare, i dettagli

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, ha parlato del possibile interessamento della Juventus per Paul Pogba in estate:

“Il contratto con il Manchester United è il migliore che abbia mai avuto. Se vuole lo stesso ingaggio deve rimanere a Manchester, lo United è l’unica squadra che può offrirgli quelle cifre. Se pensa: ‘Ok, ho guadagnato molto in carriera, ora voglio giocare in un club che amo o dove voglio vivere una nuova esperienza’ e accetta la metà del suo attuale ingaggio, allora può scegliere fra diverse offerte. Sarebbe bello per la Juventus averlo nuovamente e soprattutto se deciderà con il cuore e non per i soldi. Non credo che il Real Madrid sia interessato. Per il PSG dipende tutto dalla scelta del prossimo allenatore. Alla Juventus piace ma ad altre cifre“