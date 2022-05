Il Napoli Femminile, dopo la vittoria di ieri contro l’Empoli, è ancora in corsa per la salvezza. Infatti, dopo le partite di ieri, la sfida per rimanere in Serie A è tra il Pomigliano e la squadra del capoluogo partenopeo: la Fiorentina si è salvata. La prossima sfida sarà proprio il derby che, sfortunatamente, deciderà le sorti della stagione delle due squadre