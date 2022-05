Mirabelli: “Ibra avrebbe fatto comodo al Napoli, lui sa vincere”

Il dirigente Massimiliano Mirabelli è intervenuto ai microfoni di KissKiss Napoli per parlare del club azzurro.

Di seguito le sue parole: “Il Milan ha lavorato più che bene, ha costruito una squadra giovane. Ad inizio stagione le pressioni erano su altri, e i rossoneri hanno saputo nascondersi bene. Pioli sta facendo un lavoro straordinario, se dovesse vincere lo scudetto sarebbe un traguardo più che meritato. Sicuramente Ibrahimovic avrebbe fatto comodo al Napoli. Tra gli azzurri ci sono tanti buoni giocatori, ma forse manca uno come lui. C’è sempre bisogno di giocatori forti e che sappiano vincere all’interno dello spogliatoio. Gente come Ibra aiuta i compagni in determinati momenti, trasmette una mentalità vincente”.