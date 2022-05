ManCity, Guardiola ha le mani su Haaland: accordo raggiunto

Haaland è vicinissimo al trasferimento al Manchester City, con i Citizens che sarebbero pronti ad annunciarlo già questa settimana. È quanto riportato dal The Athletic, secondo il quale l’affare sarebbe già concluso con l’attaccante norvegese che avrebbe trovato un accordo per uno stipendio di 500mila sterline a settimana, il più alto della Premier League. Stando al quotidiano inglese il Manchester City avrebbe battuto la concorrenza di Barcellona e Real Madrid per regalare a Pep Guardiola un nuovo attaccante.

Haaland, capace di realizzare ben 85 gol in 88 presenze con la maglia del Borussia Dortmund dal suo arrivo nel 2020, ha una clausola rescissoria stimata intorno ai 75 milioni di euro, che sarà pagata dai Citizens. L’attaccante norvegese seguirà dunque le orme del padre, Alf-Inge, che nel City ha collezionato 38 presenze tra il 2000 e il 2002