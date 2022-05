Iniziativa Comune di Napoli e SSC Napoli: statua in onore di Maradona a Scampia, i dettagli

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Aurelio De Laurentiis hanno annunciato un’iniziativa in memoria di Maradona nel quartiere di Scampia. Verrà infatti collocata lì una statua del Pibe de Oro, su idea di Stefano Ceci, come hanno raccontato i due in conferenza quest’oggi a Palazzo San Giacomo.

Il presidente del Napoli parla così: “Diego non ha bisogno di essere commentato, ha bisogno secondo me di trovare una sua definitiva giusta collocazione su questo territorio. Questo lo si può fare con un progetto che Stefano Ceci ha portato al sindaco, che ha avuto una brillante idea sul come realizzarlo”.

Risponde così il sindaco di Napoli: “Ringrazio Stefano Ceci per questa bella iniziativa che con impegno sta portando avanti. Lo sport è una grande palestra che consente di diventare vincenti. Napoli è un luogo dove questo è possibile e infatti Maradona l’ha fatto. L’idea venuta a me e De Laurentiis per questo progetto proposto da Stefano è che diventi patrimonio collettivo dei tifosi, in un luogo del popolo e non solo nei pressi dello Stadio. La nostra idea è di farlo a Scampia, perché rappresenta il luogo con maggiori difficoltà della nostra città. Sappiamo quanto lavoro e quanto impegno ci sia dagli abitanti del posto e con questa statua proveremo a omaggiare la memoria di Maradona e segnare questo senso del riscatto”.