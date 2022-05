CorrSport – Meret e Ospina: quale sarà il futuro dei due portieri?

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è focalizzata sul futuro di Ospina e Meret in casa Napoli.

Come riportato dal quotidiano, entrambe le situazioni sembrano avere un destino incerto per la prossima stagione. Ad ogni modo, il tecnico del Napoli avrebbe chiesto la conferma di David Ospina: “La situazione dei portieri del Napoli? Beh, allo stato attuale è quantomeno singolare: Ospina è in scadenza e aspetta un cenno azzurro, perché da queste parti ci sta benissimo e continuerebbe con entusiasmo, ma

se vogliamo proprio dirla bene De Laurentiis e Spalletti hanno idee diverse in merito al suo futuro: l’allenatore vorrebbe la conferma, mentre il presidente guarda ai suoi 33 anni e predilige la linea verde. E ancora: Meret ha il contratto in scadenza nel 2023 ma per rinnovare chiede garanzie tecniche, e dunque la continuità mai avuta finora. E per finire: il club valuta una serie di profili utili al ruolo di titolare, tipo l’argentino Juan Musso dell’Atalanta, 28 anni e un recente passato in Nazionale; sia a quello di vice d’esperienza alle spalle di Alex,come Andrea Consigli (35) del Sassuolo. In un solo concetto? Un rebus”.