Chiariello: “Sogno questo giocatore a Napoli, Petagna andrà via”

Umberto Chiariello ai microfoni di Campania Sport, ha fatto una panoramica del calciomercato estivo del Napoli, ecco quanto detto:

“Al Napoli non lo vedremo mai, ma Domenico Berardi è il giocatore ideale: sognerei di vederlo in maglia azzurra perché è il profilo che avrei preso per sostituire il partente Lorenzo Insigne. Voci su Andrea Belotti? Il Gallo può venire per fare la seconda punta accanto a Victor Osimhen o anche per prendere il suo posto, perché è un giocatore che sa fare reparto da solo e che è capace di assicurare una quindicina di gol a campionato”.

Chiariello ha poi aggiunto: “Adam Ounas? Andrà via sicuramente. Andrea Petagna vuole cambiare aria: chiede di giocare. Futuro di Kalidou Koulibaly? Dipenderà da come andrà la trattativa per il rinnovo, perché il Napoli non può dargli 6 milioni a stagione. Fossi Jürgen Klopp, farei di tutto per prendere Kalidou al Liverpool: con Virgil van Dijk, formerebbe una difesa imbattibile, una coppia perfetta”.

“Quattro, ad oggi, sono gli addii già certi, e mi riferisco a Lorenzo Insigne, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit e d Axel Tuanzebe; a questi, però, potrebbero aggiungersene degli altri” ha sottolineato il noto giornalista ed opinionista di Canale 21.