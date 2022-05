Cesarano: “Insigne va applaudito. Il suo unico errore è stato macroscopico”

La partita con il Genoa, sarà un momento emozionante per tutti i tifosi del Napoli. Infatti, sarà l’ultima partita di Lorenzo Insigne allo stadio che lo ha visto crescere e diventare un calciatore di fama internazionale. Infatti, a stagione finita, il capitano partirà verso il Canada, per vestire la maglia del Toronto. Su Facebook ne ha parlato il giornalista Rino Cesarano.

Ecco le sue parole: “Quando Mazzarri fece esordire Insigne per qualche minuto a Livorno se non ricordo male, fui il primo a dire ‘è gracilino per misurarsi in serie A’. Poi, con il tempo, mi sono ricreduto, l’ho apprezzato per i progressi compiuti, per l’attaccamento ai colori sociali, un po’ di meno per certe reazioni troppo istintive e poco eleganti. Ma sono stato uno dei suoi più accaniti estimatori“.

“Un solo macroscopico errore: la gestione cosi plateale del suo passaggio al Toronto. Ma lì non fu soltanto colpa sua. E forse anche la mancanza di fermezza nell’ammutinamento nel ruolo di capitano della squadra. Domenica prossima mi alzerò e lo applaudirò, augurandogli buona fortuna in Canada. Magari nascessero altri Insigne al Sud ed approdassero anche in Nazionale. Sarebbero altri figli di questa Terra a farsi onore e a cambiare in meglio la propria vita. Insigne deve tanto a Pierpaolo Marino, a Peppino Pavone, a Zeman, a Benitez, a Mancini, a De Laurentiis, al procuratore Ottaiano, a tanti giornalisti sportivi napoletani che l’hanno sempre sostenuto e ai tifosi delle due curve che l’hanno sempre incoraggiato”.