Calemme: “Fabian nel mirino del Barcellona. Prenderei lui al posto di Osimhen”

Il giornalista di AS, Mirko Calemme, ha fatto una dinamica sul calciomercato azzurro nel corso di Radio Goal, sulle frequenze della emittente Kiss Kiss. Ecco quanto detto:

“Il Barcellona ci ha provato anche in passato per Fabian Ruiz. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha però sempre sparato una cifra altissima per cederlo: circa sessanta, settanta milioni di euro. I catalani ci proveranno seriamente anche in estate e il Napoli sicuramente calerà le proprie pretese”.

Mirko Calemme ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: “Il Barcellona sembra deciso a liberarsi di De Jong e a preparare l’assalto a Fabian Ruiz. Il calciatore ha fatto chiaramente intendere di desiderare il ritorno in Spagna”.

Su Jovic: “Il Napoli lo ha seguito in passato. Potrebbe arrivare se andasse via Osimhen? Io spero che Victor non vada via anche perché nella prossima stagione potrebbe spiccare definitivamente il volo. Fatta questa premessa, io andrei a prendere subito Jovic. Non ha fatto bene al Real Madrid, ma le sue qualità sono fuori discussioni e a Napoli si esalterebbe”.