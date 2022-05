Bargiggia sul calciomercato: “Resta viva la pista Broja-Napoli”

Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato e giornalista di Udinese Tv, ha raccontato ai microfoni di 1 Football Club l’attuale situazione del Napoli in ambito calciomercato:

“In questi giorni, si riscontra la voglia di capire meglio la situazione di Broja, attaccante albanese del Chelsea che viene valutato dai 30 milioni in su. Se si cederà Osimhen, un tentativo per Broja verrà fatto, anche per capire la formula che si potrebbe usare per mettere le mani su questo ragazzo. Si tratta di un prospetto, quindi va da sé che non si potrebbe fare un prestito secco alla Tuanzebe. Gli azzurri, semmai, potrebbero ragionare su un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Da quello che so, non si scarta nemmeno un eventuale acquisto con ‘recompra’ a favore del Chelsea. Sono scenari ipotetici, delle supposizioni, perché su Osimhen non ci sono accelerate. Su Broja, comunque, un faro va tenuto acceso”.

Bargiggia ha poi aggiunto: “E’ uscita fuori anche un’esigenza dello staff: a prescindere dal rinnovo di Kalidou Kouliblay, serve un difensore. In tal senso, Nicolò Casale dell’Hellas Verona è il primo nome, ma Gleison Bremer resta il sogno. La tentazione c’è, però va considerato che l’Inter è molto forte sul brasiliano e che Urbano Cairo chiede tanti soldi per farlo partire”.

Questione portieri: “Nel Napoli – dovete sapere – ci sono due ‘anime’: quella di chi considera David Ospina fondamentale e quella di chi lo ritiene un portiere normale, preferendo rinnovare con Alex Meret. Una cosa è certa: De Laurentiis non parteciperà ad aste per prolungare i contratti. L’agente di Ospina sta bussando a varie parrocchie, raccontando anche di contatti con la Lazio. A fine stagione, in base a ciò che il colombiano avrà in mano, il Napoli ascolterà le sue offerte. C’è la volontà di massima di tenerlo, ma senza partecipare a giochi al rialzo per il suo stipendio” ha rivelato Bargiggia.